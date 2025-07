Florissime aeiette, site de création & d’agroécologie Rennes

Florissime 4 – 8 août aeiette, site de création & d’agroécologie Ille-et-Vilaine

sur inscriptions https://framaforms.org/parcours-2-florissime-du-lundi-4-au-vendredi-8-aout-5-matinees-de-9h30-a-12h30-1752537037

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-04T14:30:00 – 2025-08-04T16:30:00

Fin : 2025-08-08T14:30:00 – 2025-08-08T16:30:00

«Florissime», est un parcours en cinq ateliers de fabrication de teintures et peintures naturelles produites au moyen de végétaux et minéraux récoltés, de peinture sur bois et toile brute, après fabrication de son propre châssis.

Ce parcours sera aussi l’occasion de découvrir la peinture de l’artiste Séraphine de Senlis, peintre autodidacte du début du XXème siècle qui fabriquait elle-même ses matériaux.

Les oeuvres réalisées seront présentées dans le cadre d’une exposition publique finale.

· Parcours accompagné par l’artiste Alix Cantelaube.

· Coordination: aeïette, site de création & d’agroécologie

En partenariat avec l’Ecomusée de la Bintinais.

Gratuit, sur inscription, places limitées :

>>>> Formulaire d’inscription au Parcours 2 >>>>

aeiette, site de création & d’agroécologie 12 Cours de Bohême Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://framaforms.org/parcours-2-florissime-du-lundi-4-au-vendredi-8-aout-5-apres-midi-de-14h30-a-16h30-1752537037 »}]

Parcours enfance & jeunesse d’éducation artistique et culturelle, art & nature

Séraphine de Senlis, Les fruits. vers 1928, © Adagp, Paris.