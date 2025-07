Florithérapie découvrir les fleurs de Bach Lignières

Florithérapie découvrir les fleurs de Bach

Vous souhaitez découvrir les bienfaits des fleurs de Bach et créer votre propre élixir floral adapté à vos besoins ? Offrez-vous un moment de douceur et de connexion intérieure grâce aux fleurs de Bach.

Avez vous entendu parlé des fleurs de Bach? Ou peut-être en avez-vous déjà pris? Pour en savoir plus inscrivez vous désormais sans plus attendre auprès de Lydie. Au programme Introduction à la florithérapie et aux fleurs de Bach, identification des fleurs correspondant à vos émotions et besoins personnels, préparation guidée de votre flacon personnalisé, conseils d’utilisation et bien-être au quotidien. 30 .

2B Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 79 27 85

English :

In this new workshop with Lydie, you’ll learn more about Bach flowers, their origins, how they’re made, their principles, their classifications…

German :

In diesem neuen Workshop mit Lydie erfahren Sie mehr über Bachblüten, ihre Ursprünge, ihre Herstellung, ihre Prinzipien, ihre Klassifikationen…

Italiano :

In questo nuovo workshop con Lydie, scoprirete di più sui fiori di Bach, le loro origini, come sono fatti, i loro principi, le loro classificazioni…

Espanol :

En este nuevo taller con Lydie, descubrirás más cosas sobre las flores de Bach, sus orígenes, cómo se hacen, sus principios, sus clasificaciones…

