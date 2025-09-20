Flotte des bateaux Pen Duick Ponton des 4 bateaux Pen Duick – Cité de la Voile Lorient

Flotte des bateaux Pen Duick Ponton des 4 bateaux Pen Duick – Cité de la Voile Lorient samedi 20 septembre 2025.

Flotte des bateaux Pen Duick 20 et 21 septembre Ponton des 4 bateaux Pen Duick – Cité de la Voile Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir et échanger autour des Pen Duick, les bateaux d’Eric Tabarly.

Avec l’Association Eric Tabarly, qui a pour objectifs de maintenir en condition de navigabilité les Pen Duick, et les faire naviguer ; de poursuivre l’œuvre maritime et éducative d’Eric Tabarly en favorisant le développement de la culture maritime, en suscitant l’intérêt, la recherche et l’innovation dans les différents domaines de la Plaisance.

Ponton des 4 bateaux Pen Duick – Cité de la Voile La Base – 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne https://www.asso-eric-tabarly.org/ https://www.asso-eric-tabarly.org/actualites/toutes-les-infos/les-pen-duick-classes-monuments-historiques Ponton des 4 bateaux Pen Duick :

– Pen Duick

– Pen Duick II

– Pen Duick III

– Pen Duick V

– Pen Duick VI – Bus T2 : Arrêt La Base – Cité de la Voile

– Parking payant de la Cité de la Voile

– Parking gratuit à proximité (1h30 ou 3h)

Venez découvrir et échanger autour des Pen Duick, les bateaux d’Eric Tabarly.

Association Eric Tabarly © Photo Josselin Didou