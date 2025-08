Flow by night 2025 Bourg-Charente

Flow by night 2025 Bourg-Charente samedi 4 octobre 2025.

Flow by night 2025

Le port Bourg-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Rallumons la flamme ! Vous n’avez pas peur des défis ?

Le Flow des Gabarriers présente la 2e édition du Flow by Night, une course de 10km à la nage de nuit dans la Charente en solo ou en duo

.

Le port Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine info@leflowdesgabarriers.com

English :

Let’s rekindle the flame! Not afraid of a challenge?

Le Flow des Gabarriers presents the 2nd edition of Flow by Night, a 10km solo or duo night swim in the Charente river.

German :

Lassen Sie uns die Flamme neu entfachen! Haben Sie keine Angst vor Herausforderungen?

Der Flow der Gabarriers präsentiert die 2. Ausgabe des Flow by Night, ein 10 km langes Nachtschwimmen in der Charente allein oder im Duett

Italiano :

Riaccendiamo la fiamma! Non avete paura di una sfida?

Le Flow des Gabarriers presenta la seconda edizione di Flow by Night, una nuotata notturna di 10 km in solitaria o in coppia nel fiume Charente

Espanol :

¡Reavivemos la llama! ¿No te asustan los retos?

Le Flow des Gabarriers presenta la 2ª edición de Flow by Night, una travesía nocturna de 10 km en solitario o en dúo por el río Charente.

L’événement Flow by night 2025 Bourg-Charente a été mis à jour le 2025-07-28 par Destination Cognac