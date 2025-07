Flow d’été Concert Back to Police Fouras

Flow d’été Concert Back to Police Fouras jeudi 10 juillet 2025.

Flow d’été Concert Back to Police

Front de mer Ouest Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 21:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Soirée rock, pop et funk.

.

Front de mer Ouest Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Summer Flow Back to Police concert

An evening of rock, pop and funk.

German : Sommer Flow Back to Police konzert

Rock-, Pop- und Funkabend.

Italiano :

Una serata all’insegna del rock, del pop e del funk.

Espanol :

Una noche de rock, pop y funk.

L’événement Flow d’été Concert Back to Police Fouras a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan