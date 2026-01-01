Flow Nature, une expérience musicale et sportive unique au cœur du Parc d’Isle Saint-Quentin

Flow Nature, une expérience musicale et sportive unique au cœur du Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-03-07

L’association Au présent du Corps présente les sorties Flow nature , une balade immersive et entraînante favorisant l’entretien et le relâchement complet du corps et de l’esprit en interaction avec la musique et la nature.

Vous serez guidé tout au long de votre promenade par Jennifer Rogez, Ostéopathe D.O et conceptrice sportive. Accessible à tous, aucun prérequis nécessaire.

Renseignements et inscriptions à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50

Rendez-vous le jour J, à la maison du parc à 10h30.

Durée de l’activité 1 heure.

L’association Au présent du Corps présente les sorties Flow nature , une balade immersive et entraînante favorisant l’entretien et le relâchement complet du corps et de l’esprit en interaction avec la musique et la nature.

Vous serez guidé tout au long de votre promenade par Jennifer Rogez, Ostéopathe D.O et conceptrice sportive. Accessible à tous, aucun prérequis nécessaire.

Renseignements et inscriptions à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50

Rendez-vous le jour J, à la maison du parc à 10h30.

Durée de l’activité 1 heure. .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Au présent du Corps association presents its Flow nature outings, an immersive and exhilarating way to maintain and relax the body and mind in interaction with music and nature.

Jennifer Rogez, D.O. osteopath and sports designer, will guide you along the way. Accessible to all, no prerequisites required.

Information and registration at Maison du Parc on 03 23 05 06 50

Meet at the Maison du Parc at 10.30 a.m. on the day.

Duration: 1 hour.

L’événement Flow Nature, une expérience musicale et sportive unique au cœur du Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Saint-Quentinois