Flow spectacle de danse rue Emile Le Labourer La Chapelle-Neuve

Flow spectacle de danse

rue Emile Le Labourer Salle du Scaouët La Chapelle-Neuve Morbihan

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Traditions afro-américaines en mouvement une création des élèves de l’école de musique et de danse en hommage à Ailey.

En hommage au grand chorégraphe états-unien Alvin Ailey et inspirés de son œuvre, les élèves de l’École de musique et de danse de Baud Communauté, engagés dans une formation en danse contemporaine, présenteront une création originale explorant les grands thèmes universels que représentent l’identité et la liberté.

Alvin Ailey, né en 1931 au Texas dans une famille afro-américaine, découvre la danse au début de son adolescence. Il se forme de manière éclectique à diverses techniques danse classique, jazz, moderne et contemporaine.

En 1958, il fonde sa propre compagnie, l’Alvin Ailey American Dance Theater, qui révolutionne alors le paysage de la danse contemporaine et jazz. Son ballet emblématique Revelations (1960), inspiré des negro spirituals et porté par une gestuelle à la fois moderne et ancrée dans les traditions afro-américaines, entre dans l’histoire de la danse.

2 représentations ouvertes au public à 18h et 20h. Gratuit sur réservation.

