FLOW WORLD TOUR 2025 – SALLE PLEYEL Paris lundi 13 octobre 2025.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTEL-R-21-2451/L-R-21-2452Achat limité à 6 billets par commande.Après avoir fait vibrer les fans d’animés dans le monde entier, FLOW est de retour avec “NARUTO THE ROCK” World Tour — une toute nouvelle tournée mondiale célébrant les chansons légendaires de NARUTO ! Rendez-vous le 13 octobre 2025 à Salle Pleyel (Paris) pour vivre en live le meilleur de l’OST de l’anime dont “GO!!!”, Sign , Haruka Kanata , Silhouette” et bien d’autres.FLOW a été fondé par les frères KOHSHI (frère aîné, chant) et TAKE (frère cadet, guitare) en 1993. C’est en 2000 que le groupe de J-Rock connaît sa formation finale de 5 membres. Après avoir fait ses débuts en 2003, le groupe s’est forgé une solide réputation pour ses œuvres dans l’univers des animes, notamment sur l’OST de l’animé NARUTO (GO !!!, et bien d’autres), les openings de Code Geass : Lelouch of the Rebellion , (”COLORS”, “WORLD END”), et celui de Tales of Zestiria the Cross (”Kaze no Uta)”. FLOW a également écrit des chansons pour de nombreux autres animes. La chanson “Sign” pour l’opening de NARUTO Shippuden a été écoutée plus de 140 millions de fois dans le monde sur Spotify, et marque l’un de ses plus grands succès.

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75