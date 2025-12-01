Flow,le chat qui n’a plus peur de l’eau Salle Ker Anna Île-de-Batz

Flow,le chat qui n’a plus peur de l’eau

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 15:30:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Un film d’animation de Gints Zilbalodis de 2024 .

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

6 prix et 4 nominations dont meilleur film d’animation Oscar et César 2025.

Tout public. .

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 81 52 22 43

