Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile Complexe aquatique Belle Étoile Montivilliers

Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile

Complexe aquatique Belle Étoile 5 Rue Henri Matisse Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le complexe aquatique Belle Étoile propose Flowpulse, une animation aquatique ludique et dynamique, à tester samedi 4 avril.

Cette activité originale permet de parcourir un circuit dans l’eau à l’aide d’un propulseur sous-marin. Accessible dès 11 ans (à condition de savoir nager et d’être à l’aise en eau profonde), Flowpulse offre des sensations nouvelles, à partager en famille ou entre amis.

Une occasion idéale de découvrir une activité innovante et de profiter d’un moment fun et sportif dans l’eau

4 créneaux le matin (à partir de 9h30)

6 créneaux l’après-midi (à partir de 15h30)

Se présenter 15 minutes avant le début de l’animation

Durée sessions de 20 minutes

Inscription à l’accueil du complexe aquatique Belle Étoile .

Complexe aquatique Belle Étoile 5 Rue Henri Matisse Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 61 15 00 belleetoile@lehavremetro.fr

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English : Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile

L’événement Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie