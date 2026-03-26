Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile Complexe aquatique Belle Étoile Montivilliers
Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile Complexe aquatique Belle Étoile Montivilliers dimanche 5 avril 2026.
Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile
Complexe aquatique Belle Étoile 5 Rue Henri Matisse Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le complexe aquatique Belle Étoile propose Flowpulse, une animation aquatique ludique et dynamique, à tester samedi 5 avril.
Cette activité originale permet de parcourir un circuit dans l’eau à l’aide d’un propulseur sous-marin. Accessible dès 11 ans (à condition de savoir nager et d’être à l’aise en eau profonde), Flowpulse offre des sensations nouvelles, à partager en famille ou entre amis.
Une occasion idéale de découvrir une activité innovante et de profiter d’un moment fun et sportif dans l’eau
6 créneaux le matin (à partir de 9h30)
Se présenter 15 minutes avant le début de l’animation
Durée sessions de 20 minutes
Inscription à l’accueil du complexe aquatique Belle Étoile .
Complexe aquatique Belle Étoile 5 Rue Henri Matisse Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 61 15 00 belleetoile@lehavremetro.fr
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English : Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile
L’événement Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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