FLOX + YOUTHIE

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 16.7 – 16.7 – 16.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Depuis plus de 20 ans, Flox mélange reggae roots et sons électroniques pour créer un univers bien à lui.À ses côtés, Youthie , multi-instrumentiste et compositrice, propose un dub organique aux influences du monde entier, mêlant cuivres, flûtes et rythmes roots pour un voyage musical entre reggae, dub et musiques du monde.

Depuis plus de 20 ans, Flox mélange reggae roots et sons électroniques pour créer un univers bien à lui.À ses côtés, Youthie , multi-instrumentiste et compositrice, propose un dub organique aux influences du monde entier, mêlant cuivres, flûtes et rythmes roots pour un voyage musical entre reggae, dub et musiques du monde. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : FLOX + YOUTHIE

For more than 20 years, Flox has been blending roots reggae and electronic sounds to create a world of his own, alongside Youthie , a multi-instrumentalist and composer who offers an organic dub with influences from around the world, blending brass, flutes and roots rhythms for a musical journey between reggae, dub and world music.

L’événement FLOX + YOUTHIE Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE