FLOYD ALCHEMY PINK FLOYD TRIBUTE BAND

22 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Concert du tribute band Floyd Alchemy au 22 d’Auron.

Floyd Alchemy fait revivre l’univers légendaire de Pink Floyd à travers un concert-spectacle immersif.

Né à Châteauroux, le groupe réunit des musiciens passionnés qui interprètent avec sincérité les morceaux emblématiques du rock progressif et psychédélique. Fidèle à l’esprit floydien, Floyd Alchemy transporte le public dans un voyage sonore et visuel où se mêlent énergie, émotions et nostalgie.

Plus qu’un hommage, une véritable célébration de l’intemporalité et de la magie de Pink Floyd. .

22 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

English :

Floyd Alchemy tribute band concert at 22 d’Auron.

German :

Konzert der Tribute-Band Floyd Alchemy im 22 d’Auron.

Italiano :

Concerto della tribute band Floyd Alchemy al 22 d’Auron.

Espanol :

Concierto de la banda tributo a Floyd Alchemy en el 22 d’Auron.

L’événement FLOYD ALCHEMY PINK FLOYD TRIBUTE BAND Bourges a été mis à jour le 2025-09-22 par OT BOURGES