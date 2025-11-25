FLRSN Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

FLRSN Mardi 25 novembre, 10h00, 14h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T11:30:00

Fin : 2025-11-25T14:30:00 – 2025-11-25T16:00:00

FLRSN a pour objectif de sensibiliser les élèves dès la 4ᵉ à l’importance de protéger leur audition. Le concert pop-électro, ponctué d’interventions des artistes, d’un technicien et d’invité·e·s, inclut des séquences audio et vidéo.

À travers des démonstrations interactives, le groupe explique la nature du son, les risques liés à l’exposition au bruit et l’importance de préserver son audition. Vibrations, fréquences et décibels sont explorés de façon ludique, en combinant musique et vidéo, avec échanges favorisés avec le public. Un spectacle pédagogique et engageant pour adopter des pratiques d’écoute responsables.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Concert pédagogique pop-électro pour sensibiliser les élèves dès la 4ᵉ à la protection de l’audition, avec démonstrations interactives et échanges. Saison Culturelle