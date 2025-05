SAYONARA PINHEIRO et KASHINK / ESCUTA – FLUCTUART, Centre d’art urbain Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance Installation

Le projet ESCUTA transforme le monde végétal en orchestre vivant. Dans cette installation immersive, les vibrations invisibles des plantes deviennent musique grâce à des captations électroniques sophistiquées. L’artiste brésilienne Sayonara, qui enregistre les paysages sonores d’Amazonie, et la française KASHINK, figure emblématique de l’art urbain, invitent le public à une écoute différente du vivant.

Entre 16h et 22h, vidéoprojections continues et trois performances live de 15 minutes rythmeront cette expérience où écologie et technologie dialoguent, révélant la voix secrète de notre environnement.

Une création présentée dans le cadre des Amazones II, exposition France-Brésil célébrant l’engagement des femmes dans l’art urbain.

Sayonara Pinheiro (Natal, Brésil) crée des œuvres inspirées par la nature et les traces du temps. Kashink (Nîmes, France) questionne l’identité et les normes sociales à travers un art urbain engagé et militant.

Le samedi 07 juin 2025

de 16h00 à 22h00

gratuit Tout public.

FLUCTUART, Centre d’art urbain 2 port du Gros Caillou 75007 Paris

Métro -> 8 : Invalides (Paris) (317m)

Bus -> 286393 : Pont des Invalides – Place de Finlande (Paris) (91m)

Vélib -> Place de Finlande (125.72m)

