Fluctuations Festival La Javelle / Bercy Encore Paris

Fluctuations Festival La Javelle / Bercy Encore Paris vendredi 19 septembre 2025.

Fluctuations, c’est un festival itinérant, artistique et militant, qui navigue à travers l’Europe pour célébrer la fête — mais aussi l’envie de dessiner des futurs justes et souhaitables.

Une invitation joyeuse à la transition écologique et sociale, à travers la musique, les idées, les ateliers, et la force du collectif. Prochaine escale : Paris le 19, 20 et 21 septembre dans le super tiers lieu solidaire La Javelle / Bercy Encore dans le 12e arrondissement.

Une trentaine de live et DJ sets, sur 3 scènes (dont 2 open air) entre pop et électro groovy !

Planète Boum Boum · Thérèse · Maxence · Mala Ika · ATA · La Clara Sofia · Sexy Truck · KASBAH · Mektoub · Massinissa · Nofrontera & Loan · Binôme · Pontcho · SEIUN · Franz Matthews · Tales and Ahlam · Ditti · Frederika · Flora · TLN · RAMO · Donna Gibson · Mousky · OrKatz · Carlitrax · Nicro & Sarita · Elye & The Hydra · DJ Micronde · Micky Proko, mais aussi les collectifs Gang Bambi et Queer du Bled avec des super drag shows.

15 tables rondes et conférences

Sur l’écologie, la justice sociale, la démocratie en danger, avec Rokhaya Diallo, Mélanie en Véganie, Vivre moins Con, Paye ton influence, Laure Boudard (Climax), Alice Barbe, Philippe Grandcolas, et bien d’autres. Mais aussi une assemblée des fleuves grâce au Label Paris Europe.

Fluctukids : un mini-festival rien que pour les petit·e·s

Initiation au DJing, Boom électro, street art engagé, maquillage et paillettes à gogo, coin lecture et espace pour les plus petit·es, tout pour semer les graines du futur

Un village des solutions

Avec plus de 30 assos, des créateur·ices et des ateliers en pagaille, des jeux, des idées… bref, un concentré d’initiatives qui donnent envie d’agir.

+20 ateliers participatifs

Plein de fresques et de jeux tout le long du weekend, du

Pour se régaler un Food Court Végétal by SMMMILE

Fluctuations Festival, c’est 3 jours de fête engagée du 19 au 21 septembre dans le tiers lieu de la Javelle / Bercy Encore (12e) avec au programme des concerts et DJ sets, des tables rondes et ateliers sur la démocratie, la justice sociale, la biodiversité, mais aussi un espace familles, un village des solutions et un food court durable, pour proposer dans la joie et en musique des futurs souhaitables.

Du vendredi 19 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit sous condition

Une billetterie libre et consciente.

En fonction des budgets de chacun·e : de 0 à 20 euros la journée.

Tout public.

La Javelle / Bercy Encore 5, boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://shotgun.live/en/festivals/fluctuations-paris https://www.facebook.com/p/Fluctuations-100087120814863 https://www.facebook.com/p/Fluctuations-100087120814863