FLUFFY FOX TRIO CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse

FLUFFY FOX TRIO

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

le jeune Fluffy Fox Trio rendre hommage à l’univers raffiné et lyrique de Bill Evans.

Portés par une rythmique complice bien connue de la scène toulousaine, George Storey, Étienne Manchon et Malo Evrard revisitent les standards de jazz avec élégance et émotion, avant d’accueillir la flûtiste américano-française Leslie Richmond en seconde partie pour la pétillante Suite pour flûte et trio jazz de Claude Bolling.

Une soirée pour les amoureux comme pour les cœurs libres, ce concert invite chacun à partager un moment de délicatesse, de virtuosité et de swing. 20 .

English :

the young Fluffy Fox Trio pay tribute to the refined, lyrical world of Bill Evans.

