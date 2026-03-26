Fluorescence – Solo show de MP Gautheron Monstrueuse Galerie (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

« Fluorescence » ou la découverte de l’univers singulier et enchanteur de l’artiste MP Gautheron. Un monde visuel immédiatement reconnaissable, une pratique hybride mêlant peinture, sculpture et customisation, où se déploient vanités sacrées, créatures fantastiques et nature luxuriante aux couleurs intenses. Une vision poétique, hypnotique et magique qui, sous la lumière noire, révèle une autre lecture et nous plonge dans un imaginaire encore plus foisonnant. Fluorescence, c’est aussi un espace d’exposition totalement repensé, pour une semaine seulement, afin de dépasser le simple cadre de la contemplation et vivre une véritable expérience immersive et sensorielle. De l’obscurité naît la révélation : l’espace se transforme en un univers onirique et vibrant, où les œuvres surgissent et s’illuminent de motifs hypnotiques et de détails insoupçonnés. Exposition du 31 mars au 4 avril 2026 – en présence de l’artiste :du mardi au samedi de 11h à 19h+ Nocturne mardi 31 mars 2026 de 18h à 22h (accès en flux limité)

Monstrueuse Galerie (La) Centre-ville Nantes 44000

https://www.lamonstrueusegalerie.com/



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