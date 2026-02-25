Flurp en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le groupe propose un voyage sonore dense et singulier, intégrant des influences rock et Americana pour créer une musique à la richesse texturale saisissante. C’est un univers à part entière, d’une rare profondeur harmonique, capable de se faire aussi envoûtant et émouvant qu’énergique.

Donenfeld est accompagné de l’incroyable Gael Petrina à la contrebasse, du dynamique Joris Seguin à la batterie et du prodigieux Adlane Aliouche aux claviers.

À ne pas manquer : Flurp touche l’âme tout en donnant envie de bouger.

Jason Donenfeld : guitare, band leader

Gael Petrina : contrebasse

Joris Seguin : batterie

Adlane Aliouche : claviers

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le mardi 28 avril 2026

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



