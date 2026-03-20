FLUSH

47 Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : 11 – 11 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une comédie tonique s’adressant à un large public et qui donne à réfléchir… un peu…

Une comédie tonique s’adressant à un large public et qui donne à réfléchir… un peu…

Le sujet Pipa et son mari Mario invitent Laurine et Damien dans la maison de campagne dont ils viennent de faire l’acquisition. Pipa a une annonce à faire… mais la maison, pas encore aménagée, réserve bien des surprises. D’autant qu’ils n’y sont pas vraiment seuls…

Avec

La statue Frank Buissière

Pipa Dominique Gayraud

Laurine Christelle Troude

Mario Philippe Albert

Damien Julien Guyon

Ecriture et mise en scène Frank Buissière,

Technique Nathalie Couderc

Réservations vivement conseillées ! Possibilité de boire un verre. .

47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com

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English : FLUSH

A lively comedy for a wide audience that makes you think? a little?

L’événement FLUSH Canet a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS