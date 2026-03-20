FLUSH Canet
FLUSH Canet samedi 11 avril 2026.
FLUSH
47 Avenue du Pont Canet Hérault
Tarif : 11 – 11 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Une comédie tonique s’adressant à un large public et qui donne à réfléchir… un peu…
Une comédie tonique s’adressant à un large public et qui donne à réfléchir… un peu…
Le sujet Pipa et son mari Mario invitent Laurine et Damien dans la maison de campagne dont ils viennent de faire l’acquisition. Pipa a une annonce à faire… mais la maison, pas encore aménagée, réserve bien des surprises. D’autant qu’ils n’y sont pas vraiment seuls…
Avec
La statue Frank Buissière
Pipa Dominique Gayraud
Laurine Christelle Troude
Mario Philippe Albert
Damien Julien Guyon
Ecriture et mise en scène Frank Buissière,
Technique Nathalie Couderc
Réservations vivement conseillées ! Possibilité de boire un verre. .
47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com
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English : FLUSH
A lively comedy for a wide audience that makes you think? a little?
L’événement FLUSH Canet a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS