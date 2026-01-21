Flûte alors ! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Flûte alors ! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 11 février 2026.
Les élèves de la classe de flûte traversière d’Eleni Kappa au Conservatoire du 11ème se produisent à l’auditorium du conservatoire.
avec la classe de flûte traversière de Eleni Kappa
Le mercredi 11 février 2026
de 20h15 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
