Flûte alors ! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Les élèves de la classe de flûte traversière d’Eleni Kappa au Conservatoire du 11ème se produisent à l’auditorium du conservatoire.

Le mercredi 11 février 2026

de 20h15 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



