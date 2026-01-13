Flûte Alsace en concert Obernai

Flûte Alsace en concert

L’association ‘Graines de flûte’ et l’EMMDD vous invitent à assister au concert du plus grand ensemble de flûtes traversières éphémère de la région.

Cet ensemble rassemble près d’une cinquantaine de flûtistes issus des écoles de musique du Centre Alsace, le tout placé sous la direction de Catherine Baert.

Attention La rue de Sélestat étant en travaux, l’accès à la salle des Fêtes se fera uniquement depuis le parking des Remparts, à l’arrière et en contrebas de la salle des Fêtes (accès par la rue de l’Abbé Oesterlé, au niveau du lycée Freppel). .

Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

The ‘Graines de flûte’ association and the EMMDD invite you to attend a concert by the region’s largest ephemeral flute ensemble.

