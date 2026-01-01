Flûte en chantier

3 Rue Desprez Amiens

Début : 2026-01-24 13:30:00

Conférence de Claire Sécordel , flûtière

Salle Ferras Barbizet Conservatoire

3 Rue Desprez Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 57

English :

Lecture by Claire Sécordel, flutist

L’événement Flûte en chantier Amiens a été mis à jour le 2026-01-06 par OT D’AMIENS