Flûte en chantier Amiens samedi 24 janvier 2026.
3 Rue Desprez Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Conférence de Claire Sécordel , flûtière
Salle Ferras Barbizet Conservatoire
Salle Ferras Barbizet Conservatoire .
3 Rue Desprez Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 57
English :
Lecture by Claire Sécordel, flutist
