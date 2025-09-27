Flûte et Trio à cordes Rue de la Chapelle Mimizan
Dans le cadre de sa saison de musique de chambre, Partage des arts, en partenariat avec Airial Galerie, vous invite à assister au 3ème concert de la série, sous la direction artistique de Sylvain MILLEPIED, célèbre flûtiste concertiste et compositeur. Ce Dernier sera accompagné d’un trio à cordes qui se produira dans le cadre intimiste de la Chapelle à la mer.
Pour permettre à tous d’y assister, mais aussi pour aider l’association à continuer à promouvoir des artistes de hait niveau, nous vous proposons 3 tarifs d’entrée selon votre bon choix le prix de la place est à 10€ mais vous pouvez opter pour l’option à 15€ ou encore à 20€.
Nous espérons vous y retrouver nombreux! .
Rue de la Chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 08 88
