Flûte / Tambour – Concert au jardin Fondation François Schneider, Wattwiller Wattwiller

Flûte / Tambour – Concert au jardin Dimanche 27 juillet, 15h30 Fondation François Schneider, Wattwiller Haut-Rhin

Tarif normal : 8 €

Tarifs réduits : 4 €

Carte Cezam, carte d’adhérent la Maison des Artistes, demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans, enseignants, étudiants, groupe à partir de 10 personnes, public en situation de handicap et seniors (+65ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-27T15:30:00 – 2025-07-27T17:00:00

Fin : 2025-07-27T15:30:00 – 2025-07-27T17:00:00

Concert dans le cadre nomade du festival Météo 2025 avec Aline Bissey à la flûte et Axel Gaudron à la batterie.

Entre ami•es ou en famille, on s’installe dans le beau jardin de la Fondation François Schneider à Wattwiller et on entre dans la transe chaleureuse proposée par la flûtiste Aline Bissey et le batteur Axel Gaudron. Une flûte piccolo et des tambours. Une évocation du style ‘Fife and drums », qui accompagnait les pique nique familiaux sur le bord du fleuve Mississippi et dérivé du blues traditionnel et rythmes africains. Le duo se produit régulièrement dans l’espace public, autour d’une musique généreuse et populaire, qui rassemble toutes les générations !

Fondation François Schneider, Wattwiller 27 Rue de la Première Armée, 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 (0)3 89 82 10 10 https://www.fondationfrancoisschneider.org/ https://www.fondationfrancoisschneider.org/concert-meteo-campagne/ La Fondation François Schneider, nichée dans un écrin de verdure avec une vue exceptionnelle sur la plaine d’Alsace, fait la promotion de l’art contemporain sur la thématique de l’eau. C’est un lieu à découvrir grâce à ses expositions temporaires.

Unique en Europe de par sa thématique, le Centre d’art de la Fondation François Schneider dédie ses 2 000 m2 de surface d’exposition et son jardin à l’expression artistique sur le thème de l’eau sous toutes ses formes.

François Schneider, ancien dirigeant des Sources de Wattwiller, a imaginé cette fondation pour soutenir les artistes qui, peut-être, seront reconnus demain. En effet, chaque année, le concours « Talents contemporains » récompense des artistes de toute nationalité et de toute discipline qui proposent des oeuvres ou projets sur le thème de l’eau. Les travaux des lauréats sont ensuite exposés au Centre d’Art. Une collection d’art unique autour de l’eau s’est ainsi constituée au fil des années.

Plus de quarante pièces sont actuellement réunies : dessins, peintures, sculptures, vidéos, photos ou encore installations. Chaque exposition de la Fondation s’accompagne d’ateliers, d’animations à l’attention du jeune public et de visites guidées pour toute la famille. Parking devant la Fondation.

Gare de Colmar et Mulhouse à 30 min de la Fondation en voiture

Aéroport international de Bâle/Mulhouse à 45 min de la Fondation en voiture

Ligne de Bus Wattwiller est desservi par la ligne Cernay-Guebwiller assurée par le Conseil général.

La Fondation est accessible aux personnes en mobilité réduite.

©Aline_Bissey