Flûtes en vacances Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Trio Sifflûté, composé d’élèves en formation trio de flûtes, vous invite à son concert intitulé « Flûtes en vacances ».

Ce moment musical, à la fois joyeux et interactif, propose une expérience originale où le public est invité à participer activement.

Depuis deux ans, le Trio Sifflûté se produit dans divers festivals, partageant sa passion et son énergie avec des publics variés.

Venez nombreux pour découvrir leur univers musical et vivre un après-midi convivial et surprenant !

Un souffle de fraîcheur musicale vous attend ce samedi au conservatoire !

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS