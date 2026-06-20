Puisserguier

FLÛTES MAGIQUES

Avenue de la Gare Puisserguier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Amis de l’Orgue présentent Flûtes magiques

Une flûtiste sachant jouer dans tous les styles mais qui fait aussi de la danse irlandaise ; un bassoniste qui est magicien avec plus d’un tour dans son sac ! Ils sont accompagnés par notre Puisserguierain d’adoption Christopher Hainsworth au clavier.

Les Amis de l’Orgue présentent Flûtes magiques

Une flûtiste sachant jouer dans tous les styles mais qui fait aussi de la danse irlandaise ; un bassoniste qui est magicien avec plus d’un tour dans son sac ! Ils sont accompagnés par notre Puisserguierain d’adoption Christopher Hainsworth au clavier. .

Avenue de la Gare Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 83 48 69 88

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English : FLÛTES MAGIQUES

Les Amis de l’Orgue present Magical Flutes

A flutist who can play in any style and also performs Irish dance; a bassoonist who is a magician with more than one trick up his sleeve! They are accompanied on the keyboard by our adopted son of Puisserguierain, Christopher Hainsworth.

L’événement FLÛTES MAGIQUES Puisserguier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN