Flux et carnaval installations cinétiques, lumineuses et musicales Espace multimédia Gantner Bourogne

L’exposition Flux et Carnaval est l’occasion de travailler à nouveau avec le collectif Scale que nous avions accueilli lors du FIMU 2025. Pour l’occasion, le collectif proposera 2 installations lumineuses, sonores et cinétiques aussi poétiques que l’était l’installation Hulahoop.

Flux

Très sollicitée depuis 5 ans, Flux parcourt les scènes musicales et les évènements artistiques en tout genre à travers le monde. Sa forme mutante, modulaire et innovante lui confère un succès incontesté. La multiplication formelle des lignes lumineuses couplées à un contrôle exigeant de la motorisation permet à Scale de s’amuser avec de subtiles variations de phases, de vitesses et d’amplitudes pour sculpter un objet organique et tangible… Adaptable à son environnement, Flux redessine ce qui l’entoure et propose un spectacle avant-gardiste, ludique et poétique dans lequel la chorégraphie lumineuse dialogue intimement avec la musique.

Carnaval

Avec Carnaval, le collectif sort des sentiers habituels et de ses habitudes pour explorer une nouvelle façon de créer avec la lumière dynamique. La composition graphique de Carnaval est aussi une référence aux codes néo-futuristes visuels des années 60 et 70 du siècle dernier. Son design est plat, mais il semble volumétrique. Outre le design dynamique, l’écriture de la lumière porte la majeure partie de la narration du spectacle proposé. La lumière est la transcription visuelle parfaite de la musique. L’objet s’anime et le spectateur contemple cette poésie naissante. .

Espace multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 59 72 lespace@territoiredebelfort.fr

