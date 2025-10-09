FLY GIRLS Mademoiselle KAT Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles

FLY GIRLS

Mademoiselle KAT

« Être une « FLY GIRL », c’est savoir ce que l’on veut, s’engager, dépasser ses propres limites, être cool. C’est ce terme qui définit les filles et les femmes issues de la culture hip-hop… mais pas seulement ! »

Durant sa résidence de création à l’ENAC, Mademoiselle KAT se joue ici de la polysémie du titre « FLY GIRL ». Une invite à s’immerger dans l’univers onirique composé de l’œuvre murale créé pour l’occasion, véritable ode à la féminité, à ce rêve puissant de s’envoler, commun aux pionnières de l’aviation et à l’artiste.

Dès l’aube des années 90, Mademoiselle Kat est une des premières femmes à peindre dans la rue en France. A la nuit tombée, elle peint sur les murs des silhouettes féminines. Aujourd’hui encore, ses collages sauvages représentent principalement des pin-up et des baby dolls chromatiques. L’artiste les intègre aux murs des villes lors de ses voyages, tels des indices en amont de l’exposition. Ils sont le témoignage d’une pratique picturale libre et performative dans l’espace urbain où liberté et indépendance ont une place prépondérante.

Partenariat & Production •• Ville de Toulouse & ENAC & Association Léonard de Vinci

Dispositif Artiste en résidence sur le campus •• 05.05. 2025 | 08.10.2025

Street Art & Post Graffiti Vernissage •• 09.10 | 17:30

Exposition •• 09.10 .2025 | 27.11.2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T00:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-27T23:59:00.000+01:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude