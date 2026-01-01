Fly Yoga Prénatal et Post-natal Sablé-sur-Sarthe

Fly Yoga Prénatal et Post-natal

44 bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 09:45:00

fin : 2026-01-29 11:15:00

Date(s) :

2026-01-29

Un moment de douceur et de légèreté pour accompagner la grossesse ou le retour post-accouchement. En apesanteur, le corps se détend, se renforce en douceur, et la respiration s’approfondit, favorisant bien-être et connexion à soi et au bébé.

44 bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 47 81 67 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A moment of softness and lightness to accompany pregnancy or the post-delivery period. In weightlessness, the body gently relaxes and strengthens, while breathing deepens, promoting well-being and connection to self and baby.

