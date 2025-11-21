Flyingdeadman & Eileen Cholet

Flyingdeadman & Eileen

Flyingdeadman & Eileen
13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

2025-11-21 20:30:00

​Flyingdeadman fusionne électro, trip-hop, metal et post-rock pour produire une musique à la fois délicate, ouatée et incisive, au cœur des émotions. Leurs compositions uniquement instrumentales sont portées par deux guitares, une basse et des machines, et soutenues par des vidéos pour rendre l’expérience encore plus immersive et aérienne. Leur dernier album a d’ailleurs été classé parmi les quarante meilleurs albums post-rock de l’année 2024. Hypnotisant !

Fervents pré tendants à exhorter la cold-wave ou plus généralement une forme de rock années 80, le trio Eileen impose son style. Portées par une voix langoureuse ou parfois plaintive, les mélodies sont marquées par une guitare usant la réverbération façon Cure ou Joy Division pour donner une profondeur captivante et gracieuse. Une atmosphère post-punk à la fois simple et riche. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire

