Flytex 10km Paris 15 Mairie du 15ème PARIS dimanche 19 octobre 2025.

Rendez-vous le 19 octobre 2025 pour le 10Km Paris 15 qui s’est refait une beauté ! Cette nouvelle édition exceptionnelle vous fera traverser les lieux emblématiques et aussi variés que, Quai

de Seine, Beaugrenelle, les parcs André Citroën et Georges Brassens sans oublier la rue du Commerce.

Parcours

Avec 45 mètres de dénivelé positif et une boucle unique de 10 km, le parcours est roulant, fluide, et adapté à tous les profils de coureurs, tout en offrant des conditions idéales pour viser un record personnel.

Le parcours détaillé

Infos pratiques

Restrictions : coureurs confirmés ou amateurs, l’épreuve de 2025 est ouverte à tous, nés en 2009 ou avant.

Lieu de départ et accès : rue Lecourbe, à proximité de la mairie du 15e.

Retrait des dossards : annexe de la mairie du 15e, 154, rue Lecourbe (15e).

14h00 – 18h00 vendredi 17 octobre 2025

10h00 – 18h00 samedi 18 octobre 2025

Toutes les infos pratiques sont à retrouver ici !

Pour sa 20ème édition, le 10km du Paris 15 revient dans

les rues du 15ème arrondissement, l’un des plus grands

arrondissements de Paris avec un parcours inédit de 10

kilomètres en une seule boucle.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 09h30 à 12h00

payant Tout public.

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo