FMR -French touch Nilvange

FMR revient au Gueulard Café Culture.
Régulièrement à l’affiche du Gueulard, FMR aime, à ces occasions, surprendre le public averti de l’Institution nilvangeoise.
Après avoir proposé un set Flower Power basé sur les Standards français et internationaux des années 70, après un set Bluesy Side en 2024, la formation revient avec un set French Touch uniquement composé de titres français.
De Fernandel à Téléphone, de Nino Ferrer à Bernard Lavilliers, Jacques Brel, Alain Bashung, Jean Ferrat à Eddy Mitchell…
Les grands noms du répertoire français seront conviés lors de cette soirée.
FMR sera au grand complet, Salvatore à la batterie, Jacky à la basse, Roger et Carmelo aux guitares, Christian au chant.Tout public
14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr
English :
FMR returns to Gueulard Café Culture.
A regular fixture at Le Gueulard, FMR likes to surprise the discerning public at the Nilvange institution.
After a Flower Power set based on French and international standards from the 70s, and a Bluesy Side set in 2024, the band returns with a French Touch set featuring exclusively French titles.
From Fernandel to Téléphone, Nino Ferrer to Bernard Lavilliers, Jacques Brel, Alain Bashung, Jean Ferrat to Eddy Mitchell?
The great names of the French repertoire will be on hand for this evening.
FMR will be in full force, with Salvatore on drums, Jacky on bass, Roger and Carmelo on guitars, and Christian on vocals.
German :
FMR kehrt zum Gueulard Café Culture zurück.
FMR, die regelmäßig im Gueulard auftreten, überraschen bei diesen Gelegenheiten gerne das fachkundige Publikum der Institution in Nilvange.
Nach einem Flower Power -Set, das auf französischen und internationalen Standards der 70er Jahre basierte, und einem Bluesy Side -Set im Jahr 2024 kommt die Band nun mit einem French Touch -Set zurück, das ausschließlich aus französischen Titeln besteht.
Von Fernandel bis Téléphone, von Nino Ferrer bis Bernard Lavilliers, von Jacques Brel bis Alain Bashung, von Jean Ferrat bis Eddy Mitchell?
Die großen Namen des französischen Repertoires sind an diesem Abend zu Gast.
FMR wird in voller Besetzung auftreten: Salvatore am Schlagzeug, Jacky am Bass, Roger und Carmelo an den Gitarren, Christian am Gesang.
Italiano :
FMR torna al Gueulard Café Culture.
Appuntamento fisso al Gueulard, gli FMR amano sorprendere il pubblico esigente dell’istituzione di Nilvange.
Dopo un set Flower Power basato su standard francesi e internazionali degli anni ’70, e un set Bluesy Side nel 2024, la band torna con un set French Touch con brani esclusivamente francesi.
Da Fernandel a Téléphone, da Nino Ferrer a Bernard Lavilliers, da Jacques Brel ad Alain Bashung, da Jean Ferrat a Eddy Mitchell?
I grandi nomi del repertorio francese saranno presenti per questa serata.
Gli FMR saranno al completo, con Salvatore alla batteria, Jacky al basso, Roger e Carmelo alle chitarre e Christian alla voce.
Espanol :
La FMR vuelve a la Cultura del Café Gueulard.
Habitual del Gueulard, a FMR le gusta sorprender al exigente público de la institución de Nilvange.
Tras una sesión Flower Power basada en los estándares franceses e internacionales de los años 70, y una sesión Bluesy Side en 2024, el grupo vuelve con una sesión French Touch con temas exclusivamente franceses.
De Fernandel a Téléphone, de Nino Ferrer a Bernard Lavilliers, de Jacques Brel a Alain Bashung, de Jean Ferrat a Eddy Mitchell?
Los grandes nombres del repertorio francés estarán presentes en esta velada.
FMR estará al completo, con Salvatore a la batería, Jacky al bajo, Roger y Carmelo a las guitarras y Christian a la voz.
