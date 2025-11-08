FMR Orchestra Jazz scène bourguignone Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

FMR Orchestrâ réunit six fortes personnalités de la scène jazz Bourguignonne autour du guitariste Jérôme Lefebvre.

La palette de timbres et de tessitures proposée stimule l’imaginaire et pousse l’exploration dans des nouvelles directions. En plus de l’héritage du jazz, on y entend l’écho des musiques populaires, classiques, contemporaines et improvisées.

Ce réjouissant sextet est le nouveau lieu de l’éclectisme joyeux qui le met en mouvement. Son monde intérieur rencontre cette instrumentation particulière, et il offre le meilleur terrain de jeu possible aux artistes qui lui font le cadeau d’y apporter leur talent… pour le plus grand plaisir du public !

Avec

Timothée Quost trompette,

Guillaume Orti saxophones,

Loïc Vergnaux clarinette,

Jérôme Lefebvre guitare,

Benoit Keller contrebasse,

Daniel Jeand’heur batterie.

Concert soutenu par Big Bang Pôle de référence du Jazz en Bourgogne Franche Comté

Groupe soutenu par la Spedidam. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 08 45 lecrescent@lecrescent.net

