FMR Pop Rock au Quai Centre Social et Culturel Le Quai Metz

Dans le cadre des événements de « l’été du Quai » organisé dans le quartier du Sablon, le groupe de pop rock FMR, habitué des fêtes populaires, proposera un répertoire mixte de reprises (en français et anglais) de grands noms du répertoire rock/pop de 1960 à nos jours Chris Isaak, Rolling Stones, Stefan Eicher, Téléphone, Pink Floyd, Beatles, Alain Bashung, REM, Police, et quelques petites surprises…

Réservation conseillée, participation libre au chapeau.Tout public

Centre Social et Culturel Le Quai 1bis Rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

As part of the « l’été du Quai » events organized in the Sablon district, pop-rock band FMR, regulars at popular festivals, will offer a mixed repertoire of covers (in French and English) of big names in the rock/pop repertoire from 1960 to the present day: Chris Isaak, Rolling Stones, Stefan Eicher, Téléphone, Pink Floyd, Beatles, Alain Bashung, REM, Police, and a few little surprises?

Reservations recommended, free participation by hat.

German :

Im Rahmen der Veranstaltungen « l’été du Quai », die im Viertel Sablon organisiert werden, wird die Pop-Rock-Band FMR, die regelmäßig auf Volksfesten auftritt, ein gemischtes Repertoire aus Coverversionen (auf Französisch und Englisch) von großen Namen des Rock/Pop-Repertoires von 1960 bis heute anbieten: Chris Isaak, Rolling Stones, Stefan Eicher, Téléphone, Pink Floyd, Beatles, Alain Bashung, REM, Police und einige kleine Überraschungen?

Reservierung empfohlen, freie Teilnahme am Hut.

Italiano :

Nell’ambito degli eventi « l’été du Quai » organizzati nel quartiere Sablon, il gruppo pop rock FMR, abituale frequentatore di festival popolari, suonerà un repertorio misto di cover (in francese e inglese) di grandi nomi del repertorio rock/pop dal 1960 a oggi: Chris Isaak, Rolling Stones, Stefan Eicher, Téléphone, Pink Floyd, Beatles, Alain Bashung, REM, Police, più qualche sorpresa?

Prenotazione consigliata, partecipazione gratuita a cappello.

Espanol :

En el marco de las manifestaciones « l’été du Quai » organizadas en el barrio del Sablon, el grupo de pop-rock FMR, habitual de las fiestas populares, interpretará un repertorio mixto de versiones (en francés y en inglés) de grandes nombres del repertorio rock/pop desde 1960 hasta nuestros días: Chris Isaak, Rolling Stones, Stefan Eicher, Téléphone, Pink Floyd, Beatles, Alain Bashung, REM, Police, más algunas sorpresas?

Se recomienda reservar, participación gratuita a la gorra.

