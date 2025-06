F’murrr, un génie dans le Diois Médiathèque départementale Diois-Vercors Die 1 juillet 2025 09:00

F’murrr, un génie dans le Diois Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Richard Peyzaret, dit F’murrr (1946-2018), célèbre pour avoir mis en scène le troupeau le plus fou de l’histoire de la bande dessinée dans sa série « Le Génie des Alpages », a longtemps accompagné la Fête de la Transhumance de Die.

English :

Richard Peyzaret, known as F’murrr (1946-2018), famous for featuring the craziest herd in the history of comics in his « Le Génie des Alpages » series, was a long-time companion of Die’s Fête de la Transhumance.

German :

Richard Peyzaret, genannt F’murrr (1946-2018), der dafür bekannt ist, dass er in seiner Serie « Le Génie des Alpages » die verrückteste Herde der Comicgeschichte in Szene gesetzt hat, hat lange Zeit das Transhumanzfest in Die begleitet.

Italiano :

Richard Peyzaret, noto come F’murrr (1946-2018), famoso per aver presentato la mandria più pazza della storia del fumetto nella sua serie « Le Génie des Alpages », è stato a lungo compagno del Festival Die Transhumance.

Espanol :

Richard Peyzaret, conocido como F’murrr (1946-2018), famoso por presentar al rebaño más loco de la historia del cómic en su serie « Le Génie des Alpages », fue durante mucho tiempo compañero de la Fiesta de la Trashumancia.

