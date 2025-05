Dédicace Polar à la Fnac Montparnasse ! – Fnac Montparnasse Paris, 14 juin 2025, Paris.

À travers des histoires captivantes, ces romans nous entraînent

dans des enquêtes, pleine de suspense et de rebondissements.

Voici un aperçu de leurs intrigues ;

« Rebelles », de Dominique Convard De Prolles

prend place dans une France en crise, des politiciens

ambitieux et influents tentent de réduire un chef d’État et son gouvernement à

l’inaction, et de retourner une opinion publique marquée par les désillusions

et des années de guerre. Mais d’autres souhaitent profiter de cette brèche

populiste, en brisant le silence par la violence ou en restant tapis dans

l’ombre. Les services judiciaires et l’antiterrorisme ont bien conscience de la

situation, car certaines personnalités médiatiques et d’autres plus ambiguës

sont sous surveillance. Jusqu’à ce que deux meurtres attirent l’attention sur

une société étrangère. Mais qu’est ce qui rend cette entreprise clandestine si

particulière ? Est-elle criminelle, belligérante ou terroriste ? Et

n’aurait-elle pas ses propres dissidents ?

« Coups sous enveloppes »

de Christophe Fourrier ; un coup sous enveloppe

est un coup non joué sur l’échiquier, mais placé dans une enveloppe scellée qui

sera ouverte à la reprise de la partie. C’est exactement ce que fait Pierre,

lycéen et joueur d’échecs, à la suite de son agression. Sa vie devient un

échiquier sur lequel il planifie des stratégies, met en œuvre des tactiques,

pour ses futures attaques. Claire, elle, joue aux dames avec sa mère, comme un

refuge après son agression. Des années plus tard, les premières pièces adverses

tombent… Trente-deux pièces d’échecs, trente-deux personnages, trente-deux

chapitres.

Le samedi 14 juin 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Rendez-vous au rayon Policier au 3ème étage du magasin.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

A l’occasion de la fête de pères, venez rencontrer Dominique Convard de Prolles, auteur de « Rebelles » ainsi que Christophe Fourrier, auteur de « Coups sous enveloppes » pour une dédicace polar à la Fnac Montparnasse, le samedi 14 juin de 14h à 17h.