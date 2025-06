Venez rencontrer Raphaël Quenard à la Fnac Montparnasse Fnac Montparnasse Paris 28 juin 2025

À PROPOS DU LIVRE : Clamser à Tataouine

« La discutable dextérité dont j’ai fait montre pour

me dépatouiller demon existence laisse à penser que je suis tout sauf un

exemple à suivre. » C’est le moins qu’on puisse dire. Le narrateur est un jeune

marginal qui n’a jamais cherché à s’intégrer. Ce qui ne l’empêche pas de trouver

plus commode de rejeter l’entière responsabilité de son ratage sur la société.

Et il compte bien, « en joyeux sociopathe », lui faire salement payer

l’addition de sa défaite. Son plan ? S’immiscer dans toutes les classes

sociales pour dénicher chaque fois une figure représentative de cette société détestée.

Et la tuer. En écrivant le roman de ce psychopathe diaboliquement pervers,

provocateur et gouailleur, l’auteur entraîne le lecteur dans une épopée macabre

mâtinée d’un humour noir très grinçant. Avec un style aussi électrique

qu’inventif, Raphaël Quenard dissèque le cerveau malade d’un monstre moderne et

met en scène toute la galerie de personnages qui l’entourent.

L’AUTEUR

Raphaël Quenard est né à Grenoble en 1991. Comédien et

réalisateur, il a notamment joué dans Yannick et dans Chien de la casse, pour

lequel il a reçu le César de la révélation masculine.

*Événement gratuit SUR INSCRIPTION, dans

la limite des places disponibles

Le samedi 28 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

1 dédicace par personne.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136, rue de Rennes 75006 Paris

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Raphaël Quenard pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son roman « Clamser à Tataouine ».