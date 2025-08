Trinix en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Trinix en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris samedi 30 août 2025.

Origin – Trinix

Origin est un album manifeste, à la croisée des cultures et des

émotions. Pensé comme un voyage musical autour du monde, ce nouveau projet

puise dans l’énergie des rencontres et des différences : une alchimie entre

créations musicales et transmission d’une culture foisonnante et diversifiée,

qu’ils partagent généreusement sur leurs réseaux sociaux depuis plusieurs

années. Avec plus de 1 milliard de streams, plus de 10 millions d’abonnés

sur les réseaux sociaux, et un statut de duo de DJ français les plus suivis au

monde, TRINIX s’impose comme l’un des projets électro les plus fédérateurs de

sa génération. L’album contiendra le single platine “Emorio”, le phénomène mondial “Vaitimbora”

(#1 Shazam Electro Monde et classé dans plus de 70 pays), le hit afro-électro

feel-good “Aje” (feat. Tayc &

Khaid), ainsi que “Narina”.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir le duo de DJ TRINIX pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Origin », le samedi 30 août de 16h à 18h. Événement sur inscription.

Le samedi 30 août 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Événement sur inscription.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-30T19:00:00+02:00

fin : 2025-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-30T16:00:00+02:00_2025-08-30T18:00:00+02:00

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

