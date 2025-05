Venez écouter Julie Zenatti à la Fnac Montparnasse ! – Fnac Montparnasse Paris, 23 mai 2025, Paris.

Julie Zenatti revient avec Le Chemin, un album pop puissant et intime qui célèbre 25 ans de carrière avec sincérité et émotion. Julie Zenatti célèbre 25 ans de carrière avec Le Chemin, un album pop solaire et rythmé.Après avoir brillé en Fleur-de-Lys dans Notre-Dame de Paris, elle enchaîne 8 albums et 6 disques d’or. Aujourd’hui autrice, compositrice et productrice, elle se livre comme jamais à travers des thèmes universels : amour, transmission, foi et persévérance.Avec une voix plus profonde et des textes sincères, elle invite à un voyage intime et inspirant. Entourée d’artistes comme Ycare et Camille Berthollet, elle signe un opus vibrant qui touche au cœur. Le Chemin est une ode au partage et à l’émotion.

Le vendredi 23 mai 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp66911-venez-ecouter-julie-zenatti-a-la-fnac-montparnasse/?Origin=Fnac

La Fnac Montparnasse, en partenariat avec M Radio, a le plaisir de recevoir Julie Zenatti pour un showcase exceptionnel suive d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album « le chemin », le vendredi 23 mai à 18h00.