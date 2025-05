Workshop Canon exclusif à la Fnac Montparnasse ! – Fnac Montparnasse Paris, 13 juin 2025, Paris.

Plongez dans l’univers captivant de Julien Fabro,

photographe passionné, à l’occasion d’un événement unique mêlant aventure,

photo et technologie.

Au programme :

·

Découvrez les deux grandes passions de Julien Fabro – le voyage et la

photographie – à travers le récit de ses expéditions aux quatre coins du monde

Il

dévoilera également son expérience terrain avec les CANON R5 et R3,

en illustrant leurs performances et avantages à travers ses clichés

spectaculaires.

·

Un temps dédié à vos questions, en présence de Julien et

d’un expert Canon, pour approfondir les aspects techniques et

matériels.

À

propos de Julien Fabro



Julien Fabro est un photographe et réalisateur

passionné. Depuis plus de dix ans, il arpente les contrées les plus reculées du

globe, de l’Arctique à l’Antarctique, des régions tropicales aux déserts les

plus arides pour capturer la beauté du monde à travers son objectif. De grandes

marques premiums lui font confiance pour mettre en lumière leurs produits dans

des cadres toujours plus grandioses. Julien est également, depuis 3 ans, membre

du programme créateur Canon France.

Il compte une audience de plus de 150.000 personnes sur les

réseaux sociaux qui suivent ses aventures quotidiennement.

Le vendredi 13 juin 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Acces dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-13T21:00:00+02:00

2025-06-13T19:00:00+02:00_2025-06-13T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-13T22:00:00+02:00

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp67044-workshop-canon-exclusif-a-la-fnac-montparnasse/

