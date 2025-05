Venez écouter Ycare à la Fnac Montparnasse ! – Fnac Montparnasse Paris, 11 juin 2025, Paris.

Après avoir exploré les duos et les rencontres, Ycare revient avec un album intense et introspectif, où l’amour, la foi et la quête de soi se mêlent à une écriture toujours aussi percutante et sincère.

Avec ce nouvel opus, cet artiste universel nous ouvre les portes d’un univers apaisé, un voyage spirituel où l’on croise l’enfance, les espoirs et les blessures que l’on a appris à apprivoiser. Entre puissance émotionnelle et mélodies envoûtantes, cet album marque un tournant dans sa carrière : celui de l’acceptation et du retour à l’essentiel.

Après une tournée exceptionnelle qui s’est conclue par un Zénith de Paris comble, et un passage remarqué à Bercy aux côtés de PATRICK BRUEL.

Accès dans la limite des places disponibles.

Le mercredi 11 juin 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage du magasin. Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Ycare pour un showcase exceptionnel suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album «Ycare », le mercredi 11 juin à 18h.