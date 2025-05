Venez rencontrer Émilie Tronche à la Fnac Montparnasse ! – Fnac Montparnasse Paris, 5 juin 2025, Paris.

Le journal intime d’un garçon qui grandit

« Le journal de Samuel »

Un voyage en enfance d’une grâce irrésistible, entre premières amours et angoisses inconnues. Le journal intime d’un garçon qui grandit.

« Je m’appelle Samuel, j’ai 10 ans et j’ai un problème. Mais bon, j’ai pas trop envie d’en parler. En fait, mon problème, c’est que Basile a dit à la grande Julie que je l’aimais… »

Dans les pages du journal de Samuel, cette histoire commence et prend forme dans l’autocar avec ses copains et copines de classe, assis à côté de la grande Julie, tandis qu’éclôt le sentiment mi-joyeux, mi-douloureux, qui va occuper une si grande part de ses rêveries et réminiscences. Pourtant, ce jour-là, elle a préféré ne pas lui prêter ses écou¬teurs – « question d’hygiène »… En une vingtaine de chapitres, petits bijoux de justesse, de simplicité et de grâce,

Emilie Tronche saisit l’écume des jours et de l’enfance qui passe : une récitation devant la maîtresse, une sortie à la piscine, une embrouille aux feuilles Diddl, la mort d’une grand-mère – celle de Corentin, le meilleur copain… D’un trait à la fois léger et profond, minimaliste et extraordinairement expressif, l’auteure explore une époque (le début des années 2000), un lieu (une petite ville de la grande banlieue parisienne), une intrigue aussi ténue qu’essentielle (Samuel sera-t-il aimé de Julie en retour ?).

Une fois entré dans ce petit monde en noir et blanc, où les mots et le dessin se fondent pour faire vibrer délicatement la joie comme la mélancolie de vivre, on ne veut plus le quitter.

EMILIE TRONCHE

Emilie Tronche est née à Paris en 1996. Après le lycée, elle étudie une année aux Ateliers de Sèvres et intègre l’EMCA à Angoulême en 2015. Elle obtient son diplôme et participe ensuite à la saison 7 du programme « En Sortant de l’Ecole », diffusé sur France Télévi¬sions. En 2020, elle crée le personnage de Samuel, à partir de ses souvenirs d’en¬fance, également inspirée par la musique et la danse. En postant spontanément sur les réseaux sociaux ce qui allait devenir le premier épisode de Samuel, elle est

repérée par Damien Megherbi (Les Valseurs) qui lui propose de développer le projet en série.

Le jeudi 05 juin 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Émilie Tronche pour une rencontre dédicace à l’occasion de la sortie de la BD « le journal de Samuel », le jeudi 5 juin à 18h. Un voyage en enfance d’une grâce irrésistible, entre premières amours et angoisses inconnues. Accès dans la limite des places disponibles.