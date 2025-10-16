Focaccia Fiesta Hotel de ville Bordeaux

Focaccia Fiesta Hotel de ville Bordeaux jeudi 16 octobre 2025.

Focaccia Fiesta Jeudi 16 octobre, 18h00 Hotel de ville Gironde

Entrée libre

Début : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T20:00:00

Fin : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T20:00:00

Les Jardins de la Mairie ont un parfum d’Italie : le chef sicilien Bartolo Calderone vient transmettre sa recette favorite de focaccia et fait déguster quelques-unes de ces créations.

Observez, apprenez et repartez avec des recettes à reproduire chez vous.

Hotel de ville 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine

