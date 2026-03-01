Foco Nilvange

Foco

FÒCO

Une création de Germana Mastropasqua et Xavier Rebut

Compositions et chants italiens de tradition orale pour 2 voix

Fo`co, il fuoco… c’est le feu, celui qui nous anime, celui qui alimente le souffle, celui du chant et de chaque phrase musicale et des respirations entre elles, celui des couleurs des voix. Foyer de l’inspiration poétique, il scande la vie et le temps des rituels, c’est aussi celui qui brûle pour l’être aime´, celui dont le souffle nous tient en vie. C’est la flamme qui nous focalise sur ce qui compte. C’est la respiration d’une communauté´, d’une famille ou d’amis qui insufflent au chant les étincelles de toutes leurs histoires… comme un air de farce napolitaine ou de tragédie grecque.

Germana et Xavier explorent depuis toute une vie, les univers des voix italiennes, celles de la tradition orale, et les répertoires profanes et sacrés d’une Italie populaire qui a toujours garde´ la pratique du chant transmis de génération en génération. Sur scène ils évoquent en musique des morceaux de vie, de rencontre, de lieux et d’événements petits et grands. Avec leurs chants, ceux issus de collectages et les compositions de Xavier qui s’en imprègnent, ils nous racontent leur pratique, leur recherche, leur parcours. Apparait alors une Italie qui sort de ses frontières… Une culture qui parfois, dans le vacarme d’aujourd’hui, ne tient qu’a` un fil, mais a` laquelle sans relâche ils donnent voix, ils donnent du souffle, celui qui nous fait vivre et alimente le feu intérieur de la joie.

LE REPERTOIRE

Germana et Xavier inventent une musique qui prend ses racines dans leur longue pratique du chant de tradition orale italien, une musique dessinée par les voix, les jeux et entremêlements polyphoniques. Elle met en lumière les codes d’un langage ou` les timbres, l’art de l’ornementation sont a` l’honneur, et ou` la richesse de gammes parfois non-tempe´re´es accorde les voix par l’alchimie de leur couleur.

Il y a les compositions de Xavier, inspirées par les chants d’une Italie populaire parcourue de long en large, qui réinventent une fonction ou un rituel, et il y a la réécriture des chants traditionnels, sur mesure pour leurs voix. Des univers sonores qui viennent alimenter un récit crée´ par les sons, récit qui prend forme en filigrane tout le long du concert.

La guitare, l’harmonium ou quelques percussions peuvent venir ponctuer le répertoire comme pour souligner et amplifier la polyphonie et l’architecture des voix, et l’espace qu’elles échafaudent pour nos oreilles.

Fo`co est la continuation naturelle des créations du duo, depuis la première autour des chants de travail, d’amour et d’anarchie, puis en passant par les chants d’émigration, par les chants de fêtes et de célébration aux répertoires de cantatoire ou par les chants sacrés. De cette pratique et recherche sur les timbres et les univers sonores, tous différents, nait a` chaque création une musique originale, qui en découle naturellement. Elle dessine une grande partition pour laisser libre cours au feu de l’inventivité´.Tout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

FÒCO

A creation by Germana Mastropasqua and Xavier Rebut

Compositions and Italian songs from the oral tradition for 2 voices

Fo`co, il fuoco? is fire, the fire that animates us, the fire that feeds our breath, the fire of the song, of each musical phrase and of the breaths between them, the fire of the colors of the voices. Home to poetic inspiration, it marks out life and ritual time, it is also the fire that burns for the beloved, the fire whose breath keeps us alive. It’s the flame that focuses us on what matters. It’s the breath of a community’, of a family or of friends who breathe into the song the sparks of all their stories? like a Neapolitan farce or a Greek tragedy.

Germana and Xavier have spent a lifetime exploring the world of Italian voices, those of the oral tradition, and the secular and sacred repertoires of a popular Italy that has always kept’ the practice of singing handed down from generation to generation. On stage, they evoke in music pieces of life, encounters, places and events large and small. With their own songs, those collected and Xavier?s own compositions, they tell us about their practice, their research and their journey. What emerges is an Italy that goes beyond its borders? A culture that sometimes, in today?s din, hangs by a thread, but to which they tirelessly give voice, they give breath, the breath that keeps us alive and feeds the inner fire of joy.

THE REPERTOIRE

Germana and Xavier invent a music rooted in their long experience of Italian oral singing, a music shaped by voices, polyphonic interplay and interweaving. It highlights the codes of a language where timbre and the art of ornamentation take pride of place, and where the richness of sometimes untempered scales harmonizes the voices through the alchemy of their color.

There are Xavier?s compositions, inspired by the songs of a popular Italy traveled far and wide, which reinvent a function or ritual, and there are the rewritings of traditional songs, tailor-made for their voices. These sound worlds feed a narrative created by sound, a narrative that takes shape throughout the concert.

Guitar, harmonium and percussion punctuate the repertoire, as if to underline and amplify the polyphony and architecture of the voices, and the space they create for our ears.

Fo`co is the natural continuation of the duo?s creations, from the first, based on songs of work, love and anarchy, to songs of emigration, festive and celebratory songs with cantatory repertoires and sacred songs. From this practice and research into timbres and sound universes, all different, an original music emerges naturally with each creation. She draws up a grand score to give free rein to the fire of inventiveness.

