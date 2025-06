FOCS DE LA SAINT-JEAN Pézilla-la-Rivière 23 juin 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

FOCS DE LA SAINT-JEAN Rue du marché de gros Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 19:00:00

2025-06-23

A partir de 19h Marché de gros: Danses catalanes avec la classe de Nathalie Menendez. Cobla Nova Germanor. 22h Arrivée de la flamme, puis bal dansant. Boissons et restauration sur place pour une soirée pleine de traditions et de convivialité.

Rue du marché de gros

Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10 contact@mairie-pezilla-riviere.fr

English :

From 7pm Marché de gros: Catalan dances with Nathalie Menendez’s class. Cobla Nova Germanor. 10pm: Arrival of the flame, followed by a dance. Drinks and food on site for an evening full of tradition and conviviality.

German :

Ab 19 Uhr Großmarkt: Katalanische Tänze mit der Klasse von Nathalie Menendez. Cobla Nova Germanor. 22 Uhr: Ankunft der Fackel, anschließend Tanz. Getränke und Essen vor Ort für einen Abend voller Traditionen und Geselligkeit.

Italiano :

Dalle 19:00: Mercato all’ingrosso: danze catalane con la classe di Nathalie Menendez. Cobla Nova Germanor. Ore 22.00: Arrivo della fiamma, seguito da un ballo. Bevande e cibo in loco per una serata all’insegna della tradizione e della convivialità.

Espanol :

A partir de las 19 h: Mercado mayorista: bailes catalanes con la clase de Nathalie Menéndez. Cobla Nova Germanor. 22 h: Llegada de la llama, seguida de un baile. Bebidas y comida in situ para una velada llena de tradición y convivencia.

