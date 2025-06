FOCS DE LA SANT JOAN Opoul-Périllos 23 juin 2025 18:30

Pyrénées-Orientales

FOCS DE LA SANT JOAN Rue du Stade Opoul-Périllos Pyrénées-Orientales

Traditionnelle fête de la Saint-Jean, nous vous attendons nombreux……

Rue du Stade

Opoul-Périllos 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 50 22

English :

We look forward to seeing you at our traditional Midsummer Festival……

German :

Traditionelles Johannisfest, wir erwarten Sie zahlreich……

Italiano :

Vi aspettiamo alla nostra tradizionale festa di mezza estate……

Espanol :

Esperamos verle en nuestro tradicional Festival de Verano ……

