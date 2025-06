FOCS DE SAN JOAN Estagel 23 juin 2025 22:00

Pyrénées-Orientales

FOCS DE SAN JOAN Place du Général de Gaulle Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 22:00:00

fin : 2025-06-23 00:00:00

Date(s) :

2025-06-23

22h: feu d’artifice et foc de Sant Joan. 22h30: fougasse et vin doux offerts par la municipalité. 23: soirée disco animée par IGSA Spectacle. Buvette tenue par le Comité des Fêtes. Les Axurits….

.

Place du Général de Gaulle

Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32

English :

22h: fireworks and Sant Joan jib. 22h30: fougasse and sweet wine offered by the municipality. 23: disco evening hosted by IGSA Spectacle. Refreshment bar run by the Comité des Fêtes. Les Axurits….

German :

22 Uhr: Feuerwerk und Foc de Sant Joan. 22:30 Uhr: Fougasse und Süßwein, angeboten von der Gemeinde. 23: Disco-Abend, moderiert von IGSA Spectacle. Getränke werden vom Comité des Fêtes angeboten. Die Axurits….

Italiano :

22:00: Fuochi d’artificio e tintinnio di Sant Joan. 22:30: Fougasse e vino dolce offerti dal Comune. 23: serata discoteca a cura di IGSA Spectacle. Bar di ristoro gestito dal Comité des Fêtes. Les Axurits….

Espanol :

22:00: Fuegos artificiales y traca de Sant Joan. 22:30: Fougasse y vino dulce ofrecido por el ayuntamiento. 23: Noche de discoteca a cargo de IGSA Spectacle. Bar de refrescos a cargo del Comité des Fêtes. Les Axurits….

L’événement FOCS DE SAN JOAN Estagel a été mis à jour le 2025-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME