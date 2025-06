FOCS DE SANT JOAN – Baixas 23 juin 2025 20:30

Pyrénées-Orientales

FOCS DE SANT JOAN Place Général de Gaulle Baixas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2025-06-23 20:30:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Participez à cette fête traditionnelle, découvrez la sardane et terminer cette soirée avec le partage du verre de l’amitié.

Place Général de Gaulle

Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr

English :

Take part in this traditional festival, discover the sardana and end the evening with a glass of friendship.

German :

Nehmen Sie an diesem traditionellen Fest teil, entdecken Sie die Sardana und beenden Sie den Abend mit dem Teilen eines Glases der Freundschaft.

Italiano :

Partecipate a questa festa tradizionale, scoprite la sardana e concludete la serata con un bicchiere di amicizia.

Espanol :

Participe en esta fiesta tradicional, descubra la sardana y termine la velada compartiendo una copa de amistad.

