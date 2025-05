FOCS DE SANT JOAN – Vernet-les-Bains, 20 juin 2025 09:00, Vernet-les-Bains.

Pyrénées-Orientales

FOCS DE SANT JOAN Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-20 09:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Départ à 9h pour la cueillette des fleurs de la Saint Jean, millepertuis, orpin, noyer et immortelle. La cueillette est ouverte à la population locale et touristique.

14h30 composition d’El Ramallet, une fois les fleurs ramassées commence alors la composition du bouquet.

Place de la République

Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

English :

Departure at 9 a.m. for Saint John’s Day flower picking: St John’s wort, orris, walnut and immortelle. Picking is open to locals and tourists alike.

2:30 p.m.: El Ramallet is composed, and once the flowers have been picked, the bouquet begins.

German :

Abfahrt um 9 Uhr zum Pflücken der Johannisblumen, Johanniskraut, Knabenkraut, Walnuss und Strohblumen. Die Pflückung steht sowohl der einheimischen Bevölkerung als auch Touristen offen.

14:30 Uhr: Zusammenstellung von El Ramallet, sobald die Blumen gesammelt sind, beginnt das Binden des Straußes.

Italiano :

Partenza alle 9.00 per la raccolta dei fiori di San Giovanni: iperico, giaggiolo, noce e immortale. La raccolta è aperta a residenti e turisti.

ore 14.30: Composizione di El Ramallet: una volta raccolti i fiori, inizia la composizione del bouquet.

Espanol :

Salida a las 9 h para la recogida de flores de San Juan: hierba de San Juan, lirio, nogal y siempreviva. La recogida está abierta tanto a los vecinos como a los turistas.

14.30 h: Composición del Ramallet. Una vez recogidas las flores, se empieza a componer el ramo.

